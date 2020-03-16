Під Дніпром авто влетіло в магазин: постраждалих вирізали рятувальники. Фото 18+

У понеділок, 16 березня, біля селища Новоселівка Новомосковського району Дніпропетровської області автомобіль на швидкості влетів в міні-маркет "Маяк".

В "Skoda Octavia" перебували двоє людей, вони виявилися заблокованими під уламками машини і вимагали допомоги рятувальників. Про це повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій (Увага! Фото 18+).

Чоловіків дістали і передали медикам швидкої допомоги у важкому стані. За попередньою інформацією, водій авто не впорався з керуванням на трасі "М-04".

Під Дніпром авто влетіло в магазин Telegram "Х**вий Дніпро"

Під Дніпром авто влетіло в магазин Сайт ДСНС

Під Дніпром авто влетіло в магазин Сайт ДСНС

Під Дніпром авто влетіло в магазин Сайт ДСНС

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Павлоград Дніпропетровської області з салону автобуса викинули 13-річну дівчинку.

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