Під Дніпром авто на швидкості влетіло в стовп: постраждала сім'я з маленькими дітьми. Фото
У четвер, 11 червня, в місті Підгороднє Дніпропетровської області на розі вулиць Шосейної і Молодіжної ВАЗ-2107 врізався в електроопору.
Аварія трапилася близько 5:20. Удар був такої сили, що водія затиснуло в машині, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Рятувальники деблокували чоловіка з транспортного засобу, після чого направили на госпіталізацію. У салоні також знаходилася його дружина і двоє неповнолітніх дітей. Їх забрала "швидка допомога" ще до прибуття надзвичайників.
На місці події працювали шестеро рятувальників і дві одиниці техніки. Всі подробиці та обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в кар'єрі врятували зграю змучених спекою лебедів.