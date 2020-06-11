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11 червня • оновлено в 12:52
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Аліна Рашевська
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Під Дніпром авто на швидкості влетіло в стовп: постраждала сім'я з маленькими дітьми. Фото

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У четвер, 11 червня, в місті Підгороднє Дніпропетровської області на розі вулиць Шосейної і Молодіжної ВАЗ-2107 врізався в електроопору.

Аварія трапилася близько 5:20. Удар був такої сили, що водія затиснуло в машині, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Підгородньому

ДТП в Підгородньому

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники деблокували чоловіка з транспортного засобу, після чого направили на госпіталізацію. У салоні також знаходилася його дружина і двоє неповнолітніх дітей. Їх забрала "швидка допомога" ще до прибуття надзвичайників.

На місці події працювали шестеро рятувальників і дві одиниці техніки. Всі подробиці та обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.

ДТП в Підгородньому

ДТП в Підгородньому

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

ДТП в Підгородньому

ДТП в Підгородньому

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

ДТП в Підгородньому

ДТП в Підгородньому

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

ДТП в Підгородньому

ДТП в Підгородньому

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в кар'єрі врятували зграю змучених спекою лебедів.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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