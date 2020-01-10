Під Дніпром авто на швидкості прочесало автобус з пасажирами: відеофакт

У четвер, 9 січня, на трасі під Дніпром водій легковика на швидкості прочесав автобус з пасажирами і поїхав з місця ДТП.

Подію вдалося зафіксувати на відеореєстратор автомобіля, який їхав позаду пасажирського автобуса. Запис опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася по дорозі на Магдалинівку, біля населеного пункту Олександрівка. ДТП обійшлася без постраждалих.

Під Дніпром авто на швидкості прочесало автобус з пасажирами Скріншот з відео

Карта

Раніше OBOZREVATEL писав, що через стан доріг в селі Привільне Дніпропетровської області "швидка" не змогла доїхати на виклик до пацієнта. У машини на ходу відвалилися колеса.

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