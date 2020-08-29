Під Дніпром 15-річний підліток застрелив приятеля

Софія Закревська Події 11:00, 29.08.2020 Оновлено: 11:08, 29.08.2020

У п'ятницю ввечері, 28 серпня, у місті Кам'янське Дніпропетровської області в приватному будинку 15-річний підліток вистрілив у свого друга.

Близько 20:30 хлопець узяв з шафи мисливську рушницю і через неакуратне поводження з нею випадково зробив постріл. Зброя належала родичеві підлітка і перебувала не в сейфі, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Хлопець випадково вистрілив у друга з мисливської рушниці.
Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Куля потрапила в голову 15-річному хлопцю. Поранення виявилося смертельним, хлопець помер на місці. Як передає "Событие", загиблий учень дев'ятого класу і стрілок були друзями.

Правоохоронці вилучили рушницю. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактом убивства з необережності і недбалого зберігання вогнепальної зброї. Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі мати кинула 10-місячну дитину в парку. 36-річна дніпрянка пояснила патрульним, що вона загубила свою дочку. Вона нібито побігла до гойдалки, а після – зникла.

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Дніпро Події

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