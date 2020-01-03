Під Дніпром 15-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки: терміново потрібна допомога

У Жовтих Водах Дніпропетровської області підліток випав із вікна багатоповерхівки і потребує допомоги.
Наразі хлопчик перебуває у комі, повідомили у Facebook-групі "ЖВ на пульсі".
Хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
Як стало відомо, 15-річний Артем Троценко у новорічну ніч впав із багатоповерхівки. У хлопчика немає батьків, він перебуває під опікою бабусі.
Артем займається спортом і не вживає алкоголю. Що стало причиною падіння – поки невідомо.
Постраждалого знайшли 1 січня ввечері. Хлопчик отримав безліч травм.
Артем Троценко
Facebook-група "ЖВ на пульсі"
Зазначимо, що в його крові алкоголю не виявлено. Лікарі стверджують, що позитивна динаміка і шанси на життя є.
Сестри Артема просять про допомогу:
"Люди! Просимо вас про допомогу! Ніколи не думали, що в нашій родині трапиться таке лихо. Наш брат Троценко Артем Олександрович наразі перебуває у дуже важкому стані. Вчора він потрапив у реанімацію Жовтоводської лікарні з дуже важкими ушкодженнями внутрішніх органів. Йому зробили важку операцію і транспортували до Дніпра. Там лікарі продовжуватимуть боротися за його життя", – пишуть у Facebook.
Артем Троценко
Facebook-група "ЖВ на пульсі"
Збір і оплата ліків повністю ведеться через благодійний фонд.
Карта ПриватБанку: 5169 3305 1488 0399 (Карта "ключ до рахунку" юридичної особи БФ "Герда", директор Мурашкін Михайло).
Для юридичних осіб: Благодійна організація Благодійний фонд "Герда" імені Анни Смольської. ЄДРПОУ 39601699. Р Р 26005050258877 у відділенні "Жовтоводська філія" ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром рятувальники винесли з пожежі чотирьох осіб.
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