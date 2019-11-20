Під дією гіпнозу: в Дніпрі роми цинічно обікрали школярок

У Дніпрі 19 листопада поліція затримала двох жінок, які виманили у школярок гроші та золоті прикраси.

Як повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції Дніпропетровської області, подія трапилася в травні 2019 року на проспекті Пушкіна (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі роми цинічно обікрали школярок

Як стало відомо, до трьох підлітків підійшли дві жінки і запропонували "зняти порчу". Для цього, за словами шахрайок, їм необхідно принести з дому гроші та прикраси.

Потерпілі розповіли, що вони як би під дією гіпнозу зібрали в квартирі всі цінні речі і віддали шахрайкам.

Після того, як зловмисниці отримали бажане, вони дали дівчаткам "заклинання", яке потрібно прочитати в найближчій школі. А коли школярки повернулися, жінок з їхніми речами вже не було на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Зараз одній із зловмисниць вручено повідомлення про підозру за вказаною статтею. Шахрайці загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці зазначили, якщо Ви стали жертвою жінки на фото, зверніться в поліцію по телефону: (056)-745-41-98.

Зловмисниця Пресслужба ГУ НП Дніпропетровської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний кореспондент програми "Ранок у великому місті" на каналі ICTV Анна "Ахава" Тесленко назвала ромів "циганським біосміттям".

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