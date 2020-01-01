"Перші щури повилазили!" Мережу розлютило побиття медиків в Нікополі на Новий рік

У Нікополі Дніпропетровської області в новорічну ніч жорстоко побили медиків швидкої допомоги.

Так, фельдшер отримав струс головного мозку та забій колінного складу. Про це повідомив Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Побили медиків Судово-юридична газета

Як стало відомо, бригада швидкої допомоги приїхала на виклик, де жінка в нетверезому стані скаржилася на біль в животі і вимагала дати їй таблетку панкреатину.

Жінка відмовилася від огляду, а також від пропозиції придбати зазначені таблетки в аптеці через дорогу.

Після цього бригада повернулася на станцію, куди ця жінка зі своїм п'яним сином приїхала на таксі і влаштувала бійку.

"Таксист і син з матір'ю влаштували бійку з бригадою, і з оперативним лікарем, і санітаркою станції", – розповів Шевченко.

Відзначимо, що фельдшер був госпіталізований.

На місце події прибула поліція і в їх присутності "хвору" оглянули і поставили діагноз алкогольної інтоксикації.

"Вимагаю від поліції Нікополя та міської влади оприлюднити інформацію про кримінальне впровадження і подальший стан розслідування. Від трьох з половиною тисяч працівників екстреної медичної допомоги області дякую за таке" привітання "з Новим роком. Перші щури вилізли!", – додав директор.

У мережі користувачі в подиві від того, що сталося:

"Безсовісні, понапиваються, зовсім нас за людей не вважають!", "Цікаво, воно вже проспалось?", "Чи обов'язково фото цих тварюк на бігборди Нікополя і кримінальну відповідальність", "Ось через таких страждають працівники медицини. У них адже сім'ї і діти ", – пишуть користувачі.

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Скріншот

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