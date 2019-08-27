Перевернуло кілька разів: під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком

На в'їзді до Кривого Рогу Дніпропетровської області в ніч на 27 серпня сталася аварія.
Автомобіль Skoda на великій швидкості влетів у відбійник, кілька разів перекинувся і став на колеса. Про це повідомляє "Перший міський".
У Кривому Розі сталася жахлива ДТП
колаж
Відомо, що водій легковика рухався з боку Дніпра. Близько опівночі він не впорався з керуванням транспортним засобом. У районі ресторану Camel автомобіль на повній швидкості вилетів на ліве узбіччя і зніс металевий відбійник. В результаті зіткнення машину кілька разів перекинуло. Спідометр показує швидкість в 160 кілометрів на годину.
Під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком
перший міський
За попередньою інформацією, водій автомобіля перебував у нетверезому стані. Потерпілого з тяжкими травмами ніг і спини госпіталізували в "Тисячку".
Під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком
перший міський
Пізніше стало відомо, що чоловік помер в лікарні.
Під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком
перший міський
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі натовп підлітків жорстоко розправилася над чоловіком. П'ятеро підлітків били ногами чоловіка прямо посеред дороги, після чого потягли його в невідомому напрямку.
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