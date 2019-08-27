Перевернуло кілька разів: під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком

На в'їзді до Кривого Рогу Дніпропетровської області в ніч на 27 серпня сталася аварія.

Автомобіль Skoda на великій швидкості влетів у відбійник, кілька разів перекинувся і став на колеса. Про це повідомляє "Перший міський".

У Кривому Розі сталася жахлива ДТП колаж

Відомо, що водій легковика рухався з боку Дніпра. Близько опівночі він не впорався з керуванням транспортним засобом. У районі ресторану Camel автомобіль на повній швидкості вилетів на ліве узбіччя і зніс металевий відбійник. В результаті зіткнення машину кілька разів перекинуло. Спідометр показує швидкість в 160 кілометрів на годину.

Під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком перший міський

За попередньою інформацією, водій автомобіля перебував у нетверезому стані. Потерпілого з тяжкими травмами ніг і спини госпіталізували в "Тисячку".

Під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком перший міський

Пізніше стало відомо, що чоловік помер в лікарні.

Під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі натовп підлітків жорстоко розправилася над чоловіком. П'ятеро підлітків били ногами чоловіка прямо посеред дороги, після чого потягли його в невідомому напрямку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!