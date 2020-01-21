Перерізав шиї собакам: на Дніпропетровщині затримали жорстокого шкуродера

У Тернівці Дніпропетровської області 20 січня затримали небезпечного шкуродера.

Чоловік убив одну собаку і поранив іншу. Другого пса ветеринарам вдалося врятувати, повідомили в пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині затримали жорстокого шкуродера

Як стало відомо, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з під'їздів голосно гавкають собаки.

Патрульні прибули на місце події і побачили між поверхами на сходовому майданчику двох собак, які лежали з перерізаними шиями.

По приїзду ветеринарів виявилося, що одна з собак ще жива. Пса доставили в спеціалізовану клініку, де йому надають допомогу.

Поліцейські встановили особу шкуродера і доставили його в Тернівське відділення поліції. Ним виявився 49-річний житель цього під'їзду. У чоловіка вилучили знаряддя злочину - ніж.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Відзначимо, що чоловікові загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля станції метро "Славутич" невідомі жорстоко вбили собак. Деякі тварини були поранені і потонули в озері, деякі – вмирали з пораненнями на пустирі.

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