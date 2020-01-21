Перерізав шиї собакам: на Дніпропетровщині затримали жорстокого шкуродера

У Тернівці Дніпропетровської області 20 січня затримали небезпечного шкуродера.
Чоловік убив одну собаку і поранив іншу. Другого пса ветеринарам вдалося врятувати, повідомили в пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині затримали жорстокого шкуродера
Як стало відомо, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з під'їздів голосно гавкають собаки.
Патрульні прибули на місце події і побачили між поверхами на сходовому майданчику двох собак, які лежали з перерізаними шиями.
По приїзду ветеринарів виявилося, що одна з собак ще жива. Пса доставили в спеціалізовану клініку, де йому надають допомогу.
Поліцейські встановили особу шкуродера і доставили його в Тернівське відділення поліції. Ним виявився 49-річний житель цього під'їзду. У чоловіка вилучили знаряддя злочину - ніж.
Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
Відзначимо, що чоловікові загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля станції метро "Славутич" невідомі жорстоко вбили собак. Деякі тварини були поранені і потонули в озері, деякі – вмирали з пораненнями на пустирі.
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