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3 січня • оновлено в 16:51
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Карина Бондаренко

Перелетів через авто: в Дніпрі п'яний водій влаштував страшну ДТП на мосту

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У п'ятницю, 3 січня, на з'їзді з Кайдацького мосту в Дніпрі Skoda перелетіла через Ford і приземлилася передніми колесами у нього на капоті.

Попередньо відомо, що водій Skoda рухався в крайній лівій смузі в бік проспекту Свободи і не впорався з керуванням, повідомляє Інформатор. Автомобіль почало кидати зі смуги в смугу, після чого його він прочесав узбіччя боком і перелетів через Ford.

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Аварія обійшлася без постраждалих. При спілкуванні з водієм Skoda патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Однак, на Драггері його поки не перевіряли. Деталі події з'ясовують правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі підлітки жорстоко розправилися з чоловіком. Перші кілька годин чоловік терпів, проте під ранок біль став нестерпним і йому знадобилася медична допомога. На обличчі у нього були гематоми і рани, а на тілі – безліч ударів і садна.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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