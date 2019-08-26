Перелетіла через дах: в Дніпрі автомобіль збив дівчину. Фото

У Дніпрі 25 серпня автомобіль Volkswagen Passat збив дівчину-пішохода.

ДТП сталася на проїзді Олександра Гальченка близько 22:00. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі автомобіль збив дівчину Колаж

Volkswagen рухався по проїзду Олександра Гальченка в напрямку проспекту Богдана Хмельницького. На перетині з вулицею Подільською дівчина спробувала перебігти дорогу в недозволеному місці. Водій легковика не встиг загальмувати і збив її.

У Дніпрі легковик збив дівчину Информатор

Від удару дівчину перекинуло через дах автомобіля. Постраждалу в терміновому порядку госпіталізували в лікарню Мечникова.

У Дніпрі легковик збив дівчину Информатор

На місці події працював екіпаж поліції.

У Дніпрі легковик збив дівчину інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. 23 серпня Mercedes вилетів на тротуар і врізався в стовп. 19-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення.

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