Перелетіла через дах: в Дніпрі автомобіль збив дівчину. Фото

У Дніпрі 25 серпня автомобіль Volkswagen Passat збив дівчину-пішохода.
ДТП сталася на проїзді Олександра Гальченка близько 22:00. Про це повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі автомобіль збив дівчину
Колаж
Volkswagen рухався по проїзду Олександра Гальченка в напрямку проспекту Богдана Хмельницького. На перетині з вулицею Подільською дівчина спробувала перебігти дорогу в недозволеному місці. Водій легковика не встиг загальмувати і збив її.
У Дніпрі легковик збив дівчину
Информатор
Від удару дівчину перекинуло через дах автомобіля. Постраждалу в терміновому порядку госпіталізували в лікарню Мечникова.
У Дніпрі легковик збив дівчину
Информатор
На місці події працював екіпаж поліції.
У Дніпрі легковик збив дівчину
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. 23 серпня Mercedes вилетів на тротуар і врізався в стовп. 19-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення.
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