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18 січня • оновлено в 11:59
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Перекинувся і став на колеса: в Дніпрі зіткнулися два автомобілі Daewoo. Відео

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У суботу, 18 січня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті відбулося ДТП за участю автомобілів Daewoo Matiz і Daewoo Lanos.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Водій Matiz їхав по Слобожанському проспекту з боку Нового моста в бік вулиці Калинової. В цей час Lanos, який виїжджав з вулиці Богдана Хмельницького, не поступився дорогою і вдарив перший автомобіль в правий бік.

Від удару Matiz перекинувся на бік, а після став назад на колеса.

Зіткнулися два автомобілі Daewoo

Зіткнулися два автомобілі Daewoo

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі на мосту спалахнув автобус. У момент загоряння в ньому були пасажири.

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Україна Дніпро
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