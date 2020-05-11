Перекинувся чотири рази: на трасі під Дніпром автомобіль вилетів в кювет

У понеділок, 11 травня, близько п'ятої ранку на Криворізькому шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце прибули патрульні і виявили автомобіль ВАЗ 21099 в кюветі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області.

На трасі під Дніпром автомобіль вилетів в кювет Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

За словами потерпілих, автомобіль рухався на досить великій швидкості – приблизно 140 км/год. Коли транспортний засіб стало заносити на узбіччя, один з чоловіків, який сидів поруч з водієм, вирішив виправити ситуацію і теж вхопився за кермо, щоб вивернути його вправо.

Після цього контроль над авто був втрачений, тому машина вилетіла в кювет і чотири рази перекинулася.

В результаті аварії водій і двоє пасажирів отримали ушкодження і їх госпіталізували.

На даний момент поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на Набережній Перемоги мотоцикліст в'їхав в огорожу. Водій отримав різні травми, але після аварії залишався у свідомості. На місце події викликали швидку допомогу.

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