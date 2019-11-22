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22 листопада • оновлено в 07:48
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Перекинуло через дах: під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода. Відео 18+

2.1т
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У селі Романкове Дніпропетровської області 21 листопада п'яний водій легкового автомобіля на повній швидкості скоїв наїзд на пішохода.

Від удару жінка буквально перелетіла через машину. Отримані травми були несумісні з життям, повідомили в Telegram-каналі "Х***ше Кам'янське" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода

Під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода

Фото очевидця

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Головою об асфальт: у Дніпрі невідомий жорстко познущався над чоловіком на вулиці

Відомо, що інцидент трапився близько 18:15 на вулиці Криворізькій. Автомобіль Chevrolet Aveo рухався на високій швидкості в бік 28-ої школи. Навпроти АЗС "Дніпронафта" водій не впорався з керуванням і збив жінку, яка йшла в тому ж напрямку по узбіччю.

Під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода

Під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода

Фото очевидця

На допомогу жінці викликали швидку, однак медики лише констатували смерть. За наявними даними, водій сів за кермо в нетверезому стані.

Винуватця аварії відвезли на освідування. Всі деталі того, що сталося, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася страшна ДТП за сценарієм Зайцевої. При зіткненні одну з машин винесло на тротуар, ледь не зачепивши пішоходів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП смерть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нужно гаи возвращать а то алкаши задовбали
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Хо Хол
Хо Хол
Надеюсь он атошник и его выпустят.
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