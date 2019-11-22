Перекинуло через дах: під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода. Відео 18+

У селі Романкове Дніпропетровської області 21 листопада п'яний водій легкового автомобіля на повній швидкості скоїв наїзд на пішохода.

Від удару жінка буквально перелетіла через машину. Отримані травми були несумісні з життям, повідомили в Telegram-каналі "Х***ше Кам'янське" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода Фото очевидця

Відомо, що інцидент трапився близько 18:15 на вулиці Криворізькій. Автомобіль Chevrolet Aveo рухався на високій швидкості в бік 28-ої школи. Навпроти АЗС "Дніпронафта" водій не впорався з керуванням і збив жінку, яка йшла в тому ж напрямку по узбіччю.

Під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода Фото очевидця

На допомогу жінці викликали швидку, однак медики лише констатували смерть. За наявними даними, водій сів за кермо в нетверезому стані.

Винуватця аварії відвезли на освідування. Всі деталі того, що сталося, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася страшна ДТП за сценарієм Зайцевої. При зіткненні одну з машин винесло на тротуар, ледь не зачепивши пішоходів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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