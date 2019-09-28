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28 вересня • оновлено в 18:38
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Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

1.2т Читати матеріал російською

Ховаючись від поліцейських, Mercedes Gelendwagen переїхав ногу патрульному, вилетів на узбіччя і в'їхав в дерево.

Подія трапилася 28 серпня близько четвертої ранку в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Водія переслідували через те, що він погрожував людині зброєю, повідомляє Первый Городской.

У Кривому Розі водій Mercedes Gelendwagen влаштував погоню

У Кривому Розі водій Mercedes Gelendwagen влаштував погоню

Первый Городской

Чоловік поспішав уникнути спілкування з патрульними і переїхав одному з них ногу. Правоохоронця госпіталізували з переломом.

Під час погоні поліції вдалося заблокувати машину зловмисника, але той не впорався з керуванням і врізався в дерево.

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В автомобілі виявили вогнепальну зброю. На місці події працювали слідчо-оперативна група і п'ять екіпажів патрульних.

Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

Первый Городской

Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

Первый Городской

Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

Первый Городской

Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

Первый Городской

Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

Первый Городской

Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

Первый Городской

Переїхав ногу поліцейському: в Кривому Розі під час погоні розбився Gelendwagen

Первый Городской

Раніше OBOZREVATEL писав, що на виїзді з Кривого Рогу сталася масова ДТП, в результаті якої постраждали п'ятеро людей. Попередньо відомо, що зіткнення сталося через водія Opel, який виїхав на зустрічну смугу.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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