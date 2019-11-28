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29 листопада • оновлено в 11:39
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Карина Бондаренко

Переходив по "зебрі": в Дніпрі збили дитину на вулиці Чернишевського

1.6т
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У середу, 27 листопада, в Дніпрі на вулиці Чернишевського Daewoo Lanos збив 13-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.

ДТП сталося близько 19:30 на перетині вулиць Чернишевського і Жуковського, повідомляє Інформатор. Водій Daewoo Lanos рухався вулицею Чернишевського з боку проспекту Гагаріна.

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У Дніпрі збили дитину на пішохідному переході

У Дніпрі збили дитину на пішохідному переході

Інформатор

Постраждалого хлопчика забрала "швидка" в обласну дитячу лікарню. Про його стан на даний момент нічого не відомо. Правоохоронці почали з'ясовувати деталі події.

Переходив по "зебрі": в Дніпрі збили дитину на вулиці Чернишевського

Інформатор

Переходив по "зебрі": в Дніпрі збили дитину на вулиці Чернишевського

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що вранці 26 листопада на перетині вулиць Чернишевського і Гоголя водій Daewoo збив молоду дівчину на пішохідному переході. Постраждала пережила дві зупинки серця і впала в кому 3-го ступеня.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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