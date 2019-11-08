Переходив по "зебрі": в Дніпрі біля школи збили дитину

У п'ятницю, 8 листопада, навпроти школи №62 в Дніпрі Daewoo Lanos збив школяра, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

ДТП сталося близько 8:15 на вулиці Будівельників. Постраждалого хлопчика забрала "швидка" в 16-у міську лікарню, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля школи збили дитину Інформатор

За словами очевидців, водій їхав по вулиці в сторону проспекту Богдана Хмельницького. Біля школи, де є пішохідний перехід і два лежачих поліцейських, потік автомобілів зупинився, щоб пропустити пішоходів. Однак Lanos вирішив об'їхати "тягучку" по зустрічній смузі і наїхав на дитину.

Від удару дитину відкинуло в сторону. Свідки розповіли, що чоловік хотів посадити хлопчика в салон і відвезти в лікарню, але перехожі не дали йому цього зробити. Потім винуватець ДТП спробував сховатися.

За неофіційною інформацією, чоловік не мав при собі посвідчення водія.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

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