Переходив на "червоний": в Дніпрі водій Daewoo збив пішохода. Фото

У Дніпрі 16 січня на проспекті Богдана Хмельницького автомобіль Lanos здійснив наїзд на чоловіка, який намагався перейти дорогу в недозволеному місці.

В результаті аварії нетверезий пішохід отримав пошкодження голови. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі водій Daewoo збив пішохода інформатор

Як стало відомо, ДТП трапилася близько 22:00 неподалік від міської клінічної лікарні №16. Незважаючи на "червоний" сигнал світлофора для пішоходів, на проїжджу частину раптово вийшов чоловік, намагаючись перебратися на протилежний бік вулиці, однак потрапив під колеса автомобіля. Водій легковика просто не встиг загальмувати.

Пішохода з травмами голови госпіталізували в лікарню. Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

У Дніпрі водій Daewoo збив пішохода інформатор

У Дніпрі водій Daewoo збив пішохода інформатор

У Дніпрі водій Daewoo збив пішохода інформатор

У Дніпрі водій Daewoo збив пішохода інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Робочій маршрутка №87А на смерть збила жінку. Вона перебігала дорогу в недозволеному місці.

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