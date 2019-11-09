Перебігав дорогу: в центрі Дніпра Daewoo збив пішохода

8 листопада, о 23:15, на перехресті вулиць Харківської та проспекту Яворницького водій автомобіля Daewoo Lanos збив пішохода.
Про це повідомляє Інформатор з місця подій.
Daewoo Lanos збив пішохода
dp.informator.ua
Daewoo їхав по вул. Харківській у крайній правій смузі. Водій розповів, що пішохід перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора, тому він не встиг загальмувати і збив чоловіка.
Постраждалого госпіталізували в лікарню
dp.informator.ua
Чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора
dp.informator.ua
Від удару потерпілий впав на землю і вдарився потилицею об бордюр. Перехожі і свідки події викликали чоловіку швидку допомогу. Постраждалого медики госпіталізували до лікарні ім. Мечникова.
За попередніми даними, у постраждалого травма голови.
Чоловік впав на землю і вдарився потилицею об бордюр
dp.informator.ua
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Яна Коваль
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