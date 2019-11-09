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9 листопада • оновлено в 10:02
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Перебігав дорогу: в центрі Дніпра Daewoo збив пішохода

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8 листопада, о 23:15, на перехресті вулиць Харківської та проспекту Яворницького водій автомобіля Daewoo Lanos збив пішохода.

Про це повідомляє Інформатор з місця подій.

Daewoo Lanos збив пішохода

Daewoo Lanos збив пішохода

dp.informator.ua

Daewoo їхав по вул. Харківській у крайній правій смузі. Водій розповів, що пішохід перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора, тому він не встиг загальмувати і збив чоловіка.

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Постраждалого госпіталізували в лікарню

Постраждалого госпіталізували в лікарню

dp.informator.ua

Чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора

Чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора

dp.informator.ua

Від удару потерпілий впав на землю і вдарився потилицею об бордюр. Перехожі і свідки події викликали чоловіку швидку допомогу. Постраждалого медики госпіталізували до лікарні ім. Мечникова.

За попередніми даними, у постраждалого травма голови.

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Чоловік впав на землю і вдарився потилицею об бордюр

Чоловік впав на землю і вдарився потилицею об бордюр

dp.informator.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в маршрутці Дніпра познущалися над пасажиркою з інвалідністю.

Яна Коваль

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП отримав травму
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