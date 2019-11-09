Перебігав дорогу: в центрі Дніпра Daewoo збив пішохода

8 листопада, о 23:15, на перехресті вулиць Харківської та проспекту Яворницького водій автомобіля Daewoo Lanos збив пішохода.

Про це повідомляє Інформатор з місця подій.

Daewoo Lanos збив пішохода dp.informator.ua

Daewoo їхав по вул. Харківській у крайній правій смузі. Водій розповів, що пішохід перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора, тому він не встиг загальмувати і збив чоловіка.

Постраждалого госпіталізували в лікарню dp.informator.ua

Чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора dp.informator.ua

Від удару потерпілий впав на землю і вдарився потилицею об бордюр. Перехожі і свідки події викликали чоловіку швидку допомогу. Постраждалого медики госпіталізували до лікарні ім. Мечникова.

За попередніми даними, у постраждалого травма голови.

Чоловік впав на землю і вдарився потилицею об бордюр dp.informator.ua

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Яна Коваль

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