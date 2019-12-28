Перебігав дорогу: на Донецькому шосе на смерть збили пішохода

27 грудня водій Toyota збив на смерть пішохода. Утворилася пробка у напрямку до міста.

Подія трапилася близько 16:30 в районі Агросоюзу, повідомляє Інформатор.

На Донецькому шосе збили людину інформатор

За попередніми даними, чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці - на ділянці немає зебри або знаків. Більш того, шосе практично не висвітлюється. Водій не помітив пішохода в чорному одязі і збив його.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Медики змогли лише констатувати смерть.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

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