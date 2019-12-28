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28 грудня • оновлено в 14:42
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Яна Коваль

Перебігав дорогу: на Донецькому шосе на смерть збили пішохода

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27 грудня водій Toyota збив на смерть пішохода. Утворилася пробка у напрямку до міста.

Подія трапилася близько 16:30 в районі Агросоюзу, повідомляє Інформатор.

На Донецькому шосе збили людину

На Донецькому шосе збили людину

інформатор

За попередніми даними, чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці - на ділянці немає зебри або знаків. Більш того, шосе практично не висвітлюється. Водій не помітив пішохода в чорному одязі і збив його.

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Перебігав дорогу: на Донецькому шосе на смерть збили пішохода

Інформатор

Перебігав дорогу: на Донецькому шосе на смерть збили пішохода

Інформатор

Перебігав дорогу: на Донецькому шосе на смерть збили пішохода

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром авто влетіло в автобус: загинула вагітна.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна
Теги
пішохід аварія ДТП новини
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