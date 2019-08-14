Пакети, банки і таблетки: під Дніпром чоловік організував наркобізнес

У Кривому Розі 60-річний чоловік зберігав та продавав нарковмісні речовини.

У чоловіка було вилучено 100 пакетиків з речовиною рослинного походження, банка з марихуаною і ефедриновмісні таблетки. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Наркотики були виявлені під час санкціонованого обшуку на території приватного домоволодіння 13-го серпня.

Загальна вага марихуани становить близько 300 грам. Все вилучене направили на експертне дослідження.

Як з'ясувалося, чоловік раніше вже мав проблеми з законом.

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Обставини справи встановлюються.

У Кривому Розі чоловік продавав марихуану Національна поліція в Дніпропетровській області

У Кривому Розі чоловік продавав марихуану Національна поліція в Дніпропетровській області

У Кривому Розі чоловік продавав марихуану Національна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі. Рятувальні служби довгий час не могли приїхати на виклик через перевантажених доріг.

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