Пакети, банки і таблетки: під Дніпром чоловік організував наркобізнес

У Кривому Розі 60-річний чоловік зберігав та продавав нарковмісні речовини.
У чоловіка було вилучено 100 пакетиків з речовиною рослинного походження, банка з марихуаною і ефедриновмісні таблетки. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під Дніпром чоловік організував наркобізнес
колаж
Наркотики були виявлені під час санкціонованого обшуку на території приватного домоволодіння 13-го серпня.
Загальна вага марихуани становить близько 300 грам. Все вилучене направили на експертне дослідження.
Як з'ясувалося, чоловік раніше вже мав проблеми з законом.
Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Обставини справи встановлюються.
У Кривому Розі чоловік продавав марихуану
Національна поліція в Дніпропетровській області
У Кривому Розі чоловік продавав марихуану
Національна поліція в Дніпропетровській області
У Кривому Розі чоловік продавав марихуану
Національна поліція в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі. Рятувальні служби довгий час не могли приїхати на виклик через перевантажених доріг.
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