П'ять операцій: стало відомо про стан дівчинки, яка зірвалась в шахту ліфта в Дніпрі

У Дніпрі 24 вересня відбулась трагедія з 15-річною дівчинкою. Підліток дивом вижив після падіння в шахту ліфта.

Боротьбу за життя постраждалої продовжують медики обласної дитячої лікарні. У лікуванні дівчинки спостерігається позитивна динаміка, повідомляє Відкритий.

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За два тижні потерпіла перенесла п'ять операцій, її стан був вкрай важким. Короткочасне поліпшення змінювалося загостреннями. Зараз дівчинка проходить реабілітацію.

"На даний момент стан дитини середньої тяжкості, динаміка позитивна, вже поетапно знімаються шви, фізична активність зростає, самопочуття поліпшується", - розповів дитячий хірург Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Інюшин.

Мама дівчинки також підтвердила, що самопочуття дитини покращилось, однак попереду на неї чекає тривале лікування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в "Артеку" раптово загинула дитина з Росії. 11 жовтня в ялтинську міську лікарню №1 з попереднім діагнозом "пневмонія" був госпіталізований 12-річний хлопчик, який прибув на відпочинок до дитячого закладу з Санкт-Петербурга. Через кілька годин, незважаючи на проведені медичні заходи, дитина померла.

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