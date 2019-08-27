Отримав вибухове поранення: в Дніпро вертольотом доставили бійця ЗСУ

У понеділок, 26 серпня, в Дніпро військовим вертольотом евакуювали пораненого в зоні ООС бійця.

Військовослужбовець отримав мінно-вибухове поранення під час чергового ворожого обстрілу. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі рятують тяжко пораненого бійця Politeka

"Стан стабільний, в свідомості. Численні осколки врізалися в тіло. Захисника направлено до військового госпіталю. Бажаю захисникові швидкого одужання та міцного здоров'я", - написала Губа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови. Тіло мертвого чоловіка з відрізаною головою виявили на залізничних коліях в Кривому Розі. За попередньою інформацією, залізниця належить підприємству "АрселорМіттал".

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