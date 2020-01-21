Осквернив пам'ятник жертвам Голокосту: в Кривому Розі поліція затримала вандала

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала 37-річного вандала, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту.

Крім цього меморіалу, колишній зек пошкодив ще кілька об'єктів на території міста. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловік зіпсував пам'ятник за допомогою балончика з фарбою в Центрально-Міському районі.

"Для затримання підозрюваного поліцейські спільно з співробітниками СБУ опрацювали відео більше 50 камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено маршрут руху порушника. В результаті проведених заходів сьогодні порушника затримали", – розповіли в поліції.

Поліція затримала вандала ГУНП в Дніпропетровській області

Зараз чоловіка доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

Він затриманий в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про вручення порушнику повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту Twitter/Джоель Ліон

Раніше OBOZREVATEL писав, що в неділю, 19 січня, місцеві жителі повідомили про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Центрально-Міському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

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