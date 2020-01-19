Осквернення пам'ятника жертвам Голокосту під Дніпром: поліція відреагувала

У неділю, 19 січня, місцеві жителі повідомили про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Центрально-Міському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту Twitter/Джоель Ліон

"Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також затримання причетних до його скоєння осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. На інцидент відразу ж відреагував посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

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