Осколки в тілі і безліч переломів: в Дніпрі борються за життя тяжко пораненого бійця

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова борються за життя 32-річного бійця з Миколаєва.

Сергія евакуювали з селища Гранітне Донецької області. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

"У нього відкрита ЧМТ, перелом лобної кістки з переходом на лобові пазухи, поранення скроневої області справа, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітку, черевну стінку. Дуже постраждали очі. Пневмоторакс справа", - розповів Риженко.

У Дніпрі рятують бійця ООС NewsOne

Минулу ніч потерпілий провів в реанімації і операційній. Вранці воїна відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Незважаючи на важкий стан, боєць хвилюється за сім'ю.

"Говорить тихо за синів. Молодший піде в школу, 6 років, старшому – 11. Переживає, щоб вони вивчилися, стали мужиками", - зазначив Риженко.

Як повідомив головний лікар, потерпілого чекає безліч операцій і маніпуляцій, потім - реабілітація.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що терористи розв'язали криваві бої на Донбасі: поранено п'ять бійців ВСУ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!