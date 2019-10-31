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31 жовтня • оновлено в 15:23
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Органи вивернуло назовні: конфлікт в Дніпрі закінчився різаниною

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У Дніпрі в ніч з 30 на 31 жовтня посеред вулиці двоє чоловіків влаштували бійку з різаниною.

Кривавий конфлікт стався біля "Національної лотереї" на вулиці Січових Стрільців. Про це повідомляє Інформатор.

Конфлікт в Дніпрі закінчився різаниною

Конфлікт в Дніпрі закінчився різаниною

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За попередньою інформацією, постраждав співробітник грального закладу. З невідомих причин між ним і відвідувачем виник конфлікт, який незабаром переріс у бійку. Чоловік отримав ножове поранення в живіт. Нападник безслідно зник з місця злочину, а потерпілого рятували перехожі.

Потерпілий стверджує, що травму отримав в результаті падіння, однак медики йому не повірили. У чоловіка буквально розпоротий живіт, внаслідок чого внутрішні органи були частково вивернуті назовні.

Зараз хлопець знаходиться в хірургічному відділенні міської лікарні № 7. Поліція почала пошуки злочинця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода. 30 жовтня на вулиці Петра Бикова сталася ДТП. Чоловік помер на місці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
бійка конфлікт порятунок
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