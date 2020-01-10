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10 січня • оновлено в 12:06
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"За ніч згадав усе життя!" У Дніпрі зробили складні операції бійцеві ЗСУ

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До Дніпра ввечері 9 січня доставили бійця ЗСУ, який отримав мінно-вибухове поранення в селищі Широкине. Потерпілого госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова.

Тяжкого солдата оперували всю ніч. Отямився він лише вранці, повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

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На фронті захисник отримав мінно-вибухову травму, контузію, поранення грудної клітки та черевної стінки. Також серйозно постраждали кисті рук і очі. Життя воїна буквально висіло на волосині.

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"Володимир, 46 років, з Харківської області, сержант ЗСУ. Важке поранення, обставин не пам'ятає. За даними меддокументації, мінно-вибухове поранення в селищі Широкине. У Маріуполі в госпіталі його стан тимчасово вдалося стабілізувати. Вчора ввечері о 20:30 доставлений в Мечникова на апараті ШВЛ. Крововтрата, вкрай тяжкий. Терміново поданий в операційну. Всю ніч медики боролися за порятунок бійця", написав Риженко.

Вранці чоловік опритомнів. За його станом продовжують стежити фахавці.

"До ранку тривали операціі. Володимир прийшов до тями. О 8:00 екстубований. Сказав тихо, що за цю ніч згадав все життя, починаючи з раннього дитинства", поділився головний лікар.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 9 січня на війні за незалежність України на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець. Як сказано у зведенні пресцентру штабу ООС, з початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Putyatina Alla
Putyatina Alla
Молодец, воин, живи! Врачи больницы Мечникова -герои!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а нас за що, да, кклы?
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