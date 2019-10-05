Око заплило: у Кривому Розі батько школяра по-звірячому побив його "кривдника". Фото 18+

У Кривому Розі чоловік вдарив дитину в око. Потерпілому 11 років.

Це сталося 1 жовтня, але відомо про це стало сьогодні, передає Перший Криворізький.

У Кривому Розі чоловік вдарив дитину в око 1kr.ua

Інформацію "виданню надали читачі, її підтвердила прес-служба міського відділу поліції. Ситуація сталася в Саксаганському районі Кривого Рогу. Чоловік нібито вирішив розібратися в конфлікті сина і іншого учня школи № 72, в якій він вчиться.

Чоловік упевнений, що кривдник - не його син, а потерпілий на сьогодні від його рук хлопець.

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Зараз у потерпілого школяра гематоми в області обличчя, хлопчик отримує медичну допомогу.

Поліція розбирається в деталях того, що сталося. Факт зареєстрований в установленому порядку, повідомила поліція. Кримінальне провадження поліцейські відкрили, керуючись статтею 125 Кримінального Кодексу України.

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