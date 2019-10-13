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13 жовтня • оновлено в 13:17
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Оголошено план "Перехоплення": в Кривому Розі винуватець ДТП кинув збитого пішохода на тротуарі

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У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 жовтня на вулиці Вадима Гурова знайшли чоловіка у непритомному стані.

Потерпілий лежав на тротуарі серед розкиданих деталей автомобіля. У місті оголосили план "Перехоплення", передає Перший міський.

У Кривому Розі винуватець ДТП кинув збитого пішохода на тротуарі

У Кривому Розі винуватець ДТП кинув збитого пішохода на тротуарі

ruinformer.com

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Водія рятували перехожі: в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. Фото

Лежачого посеред вулиці містянина виявили перехожі, вони ж і звернулися в поліцію. Правоохоронці припускають, що чоловік постраждав в результаті ДТП. Для пошуку винуватця аварії, який зник з місця події, було введено план "Перехоплення".

Пізніше стало відомо, що в розшуку знаходиться сірий Chevrolet Aveo.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром у маршрутки на ходу відірвало колеса. Інцидент стався на маршруті №55. Аварія трапилася в селі Краснопілля на вулиці Новошкільній.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП постраждали українці
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