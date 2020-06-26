Одеських медиків спіймали на постачанні наркотиків до Дніпра

У Дніпрі поліцейські перекрили канал постачання наркотиків із Одеської області та задокументували злочинну діяльність чотирьох медичних працівників.

25 червня правоохоронці провели низку обшуків у головного лікаря Одеського протитуберкульозного диспансеру та медичної сестри кабінету замісної підтримувальної терапії, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час обшуку поліцейські вилучили понад чотири тисячі препаратів замісної терапії, а саме: "Метадон", "Бупренофрін" і "Еднок", рецептурні бланки, документацію, чорнові записи та інші речові докази.

Встановлено, що працівники медичного закладу порушували правила обліку та відпуску зазначених препаратів. Зокрема, видавали їх людям, які не мали для цього медичних показань і підстав.

Речові докази Facebook/"Нацполіція в Дніпропетровській області"

Нагадаємо, що в жовтні минулого року в Дніпрі поліцейські виявили в автомобілі місцевого жителя понад 500 пігулок наркотичних препаратів. Тоді з'ясувалося, що речовини зловмисник отримав у місті Одеса за рецептами лікарів-наркологів у рамках програми замісної підтримувальної терапії для хворих з опіоїдною залежністю. Слідство встановило, що ці препарати було придбано незаконно.

Речові докази

Наразі триває судово-медична експертиза. За її результатами правоохоронці ухвалять рішення про відкриття кримінальних проваджень за статтями Кримінального кодексу України:

308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

319 (Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин);

320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, київський апеляційний суд залишив під вартою заступника начальника Павлоградського відділу поліції в Дніпропетровській області, підозрюваного в участі у злочинній організації.