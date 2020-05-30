Обвалення моста під Дніпром: стало відомо, коли відновлять рух на зведеному понтоні

У селі Олексіївка Дніпропетровської області понтонну переправу, яку встановили замість обваленого моста, готують до автомобільного руху.

На переправі завершені роботи по монтажу світлофорів, встановлені дорожні знаки і бетонні опори для влаштування зовнішнього освітлення понтонного моста. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко.

Також він повідомив, що працівники Нікопольського заводу феросплавів встановили споруду для цілодобового чергування групи обслуговування понтонної переправи Збройних сил України.

На понтоні завершені роботи по монтажу світлофорів і дорожніх знаків Facebook/Олександр Бондаренко

На понтоні завершені роботи по монтажу світлофорів і дорожніх знаків Facebook/Олександр Бондаренко

Крім цього, було проведено позачергове засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій прийнято рішення класифікувати дану ситуацію, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Відновлення дорожнього руху через затоку по понтонному мосту заплановано у понеділок, 1 червня. Трафік буде організовано за допомогою реверсного руху.

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