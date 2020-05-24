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24 травня • оновлено в 15:18
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Ігор Кравченко

Обвалення моста під Дніпром: фуру до сих пір не можуть дістати з води. Відео

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У селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області тривають роботи з ліквідації наслідків обвалення моста.

Для ліквідації наслідків події залучили плавучий кран Нікопольського річкового порту, але спочатку необхідне проведення днопоглиблювальних робіт в гирлі затоки, з використанням земснаряду. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Станом на 21:00 23 травня роботи з вилучення труб вагою близько 12 тонн із залученням плавучого крана закінчені, але сама фура все ще перебувала у воді. При проведенні робіт рятувальники забезпечували дотримання заходів безпеки і надавали допомогу.

До ліквідації наслідків залучили плавучий кран

До ліквідації наслідків залучили плавучий кран

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

На 24 травня заплановане вилучення ще трьох труб, які попередньо знаходяться під водою, а після цього – вилучення причепа і тягача вантажного автомобіля.

Фуру до сих пір не можуть дістати з води

Фуру до сих пір не можуть дістати з води

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Роботи проходять за погодженням з адміністрацією Нікопольського річкового порту та під керівництвом Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Олексіївка обвалився міст через затоку Каховського водосховища. Подія трапилася, коли по ньому проїжджала 20-тонна фура, завантажена металевими конструкціями.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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