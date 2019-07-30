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Обпалена голова і осколки по всьому тілу: в Дніпро доставили "важкого" бійця

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У ніч на 30 липня в Дніпро вертольотом евакуювали пораненого бійця із зони ООС.

Постраждалий від вибуху боєприпасу перебуває в реанімації у вкрай важкому стані. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Обласна лікарня імені Мечникова в Дніпрі

Обласна лікарня імені Мечникова в Дніпрі

"Віктор, 22 роки, старший матрос, наш земляк, родом з Апостолова Дніпропетровської області. Множинні осколкові поранення обличчя, розбиті і обпалені рани голови, важке поранення очей. Осколкові поранення шиї, грудної клітки, правого стегна. З 12 ночі лікарі швидкої, реаніматологи , нейрохірурги, офтальмологи провели маніпуляції і операції, відновлювали життєві функції і зір ", - написав він.

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Риженко зазначив, що у бійця спостерігають позитивну динаміку. До ранку 30 липня Віктор прийшов до тями і розплющив очі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що диверсанти влаштували підлість на Донбасі для воїнів ООС. Поранений військовий.

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Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС АТО боєць АТО Дніпро евакуація
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