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Обмотала скотчем і прикувала: в Дніпрі жінка тримала дитину на ланцюгу

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Багатодітна мати в Дніпрі тримала на ланцюгу 8-річного сина. У поліції відкрили три кримінальні справи.

Під час відвідування сім'ї поліції і соціальної служби виявили дитину із зав'язаними очима, прикуту ланцюгом до дивана і обмотану скотчем. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України в Дніпропетровській області.

У Дніпрі жінка тримала дитину на ланцюгу

У Дніпрі жінка тримала дитину на ланцюгу

andisift.com

Мати хлопчика виховує чотирьох малолітніх дітей — 4, 6, 8 і 13 років. Для трьох наймолодших жінка є опікуном.

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Прикуту дитину звільнили і направили на проходження судово-медичної експертизи. З хлопчиком почали працювати психологи. Інших дітей також забрали у матері і помістили в центр соціально-психологічної реабілітації.

Хлопчик був прикутий і обмотаний скотчем

Хлопчик був прикутий і обмотаний скотчем

Національна поліція України в Дніпропетровській області

За даним фактом в поліції відкрито три кримінальні провадження. За незаконне обмеження свободи, тортури і злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною матері загрожує обмеження волі на строк до 5 років.

Дітей у матері забрали

Дітей у матері забрали

Національна поліція України в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір із 9-річним сином. За кермом перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули.

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Україна Дніпро
Теги
домашнє насильство насилля в сім'ї постраждала дитина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Еще одна садистка которая за счет издевательств над детьми хочет казаться значимой в жизни - кончить псину
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