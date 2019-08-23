Обмотала скотчем і прикувала: в Дніпрі жінка тримала дитину на ланцюгу

Багатодітна мати в Дніпрі тримала на ланцюгу 8-річного сина. У поліції відкрили три кримінальні справи.

Під час відвідування сім'ї поліції і соціальної служби виявили дитину із зав'язаними очима, прикуту ланцюгом до дивана і обмотану скотчем. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України в Дніпропетровській області.

У Дніпрі жінка тримала дитину на ланцюгу andisift.com

Мати хлопчика виховує чотирьох малолітніх дітей — 4, 6, 8 і 13 років. Для трьох наймолодших жінка є опікуном.

Прикуту дитину звільнили і направили на проходження судово-медичної експертизи. З хлопчиком почали працювати психологи. Інших дітей також забрали у матері і помістили в центр соціально-психологічної реабілітації.

Хлопчик був прикутий і обмотаний скотчем Національна поліція України в Дніпропетровській області

За даним фактом в поліції відкрито три кримінальні провадження. За незаконне обмеження свободи, тортури і злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною матері загрожує обмеження волі на строк до 5 років.

Дітей у матері забрали Національна поліція України в Дніпропетровській області

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