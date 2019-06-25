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Обличчя згоріло, перебиті кістки: у Дніпрі рятують бійця ЗСУ

1.2тЧитати матеріал російською

Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова борються за життя 35-річного солдата Збройних сил України Олександра.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Сергій Риженко. За його словами, чоловік родом із Черкас, 23 червня боєць отримав мінно-вибухове поранення біля Мар'їнки Донецької області.

"Вкрай важкий. Обличчя згоріло, розтрощене праве око. З важкою контузією, перебитими кістками рук, десятками осколкових поранень доправлений у Мечникова. ШВЛ. Третю добу боротьба за життя. Сьогодні зранку позитивна динаміка. Знижуємо дози препаратів, що підтримують життєві функції", — написав Риженко.

Боєць ЗСУ

Боєць ЗСУ

Facebook Сергія Риженка

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Він додав, що воїну необхідні операції травматологів, нейрохірургів, лор і щелепно-лицевих хірургів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня важко поранений боєць ЗСУ Олександр Беспалов розписався і обвінчався зі своєю нареченою Анною в реанімації лікарні ім. Мечникова у Дніпрі.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Сергій Риженко
Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Збройні сили України
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DS Sergey
DS Sergey
Сами мины повтыкали и сам от них страдают, хомо идиотос!
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