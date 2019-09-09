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10 вересня • оновлено в 06:34
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Обіцяли вилікувати: в Дніпрі нахабні шахрайки виманили у жінки більше $4 тисяч

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У Соборному районі Дніпра дві жінки, представившись ясновидицями, виманили у пенсіонерки її заощадження.

Шахрайки пообіцяли своїй жертві вилікувати її рідних, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Дві шахрайки виманили у пенсіонерки всі її заощадження

Дві шахрайки виманили у пенсіонерки всі її заощадження

"Дві зловмисниці, які представилися ясновидицями, запропонували постраждалій вилікувати всю її сім'ю за грошову винагороду. Жінка віддала їм всі свої заощадження – 70 тис. гривень і 1,5 тис. доларів", – сказано в повідомленні.

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Поліція перевіряє наявні відомості і розшукує ошуканок.

В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом шахрайства.

Поліція просить громадян поговорити з батьками, сусідами і родичами похилого віку і закликати їх не довіряти незнайомцям, не пускати в будинок, не обмінювати гроші.

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У разі, якщо ви стали жертвою злочину, необхідно якомога швидше повідомити в поліцію.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кіберполіції викрила злочинну групу, яка бере участь в мільйонних шахрайських схемах. Зокрема, троє жителів Одеси в мережі пропонували громадянам придбати мототранспорт та дорогу техніку для будинку за заниженими цінами, і ховалися після отримання оплати.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
шахраї обманюють пенсіонерів поліція
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