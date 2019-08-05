НС на електростанції в Дніпрі: з'явилися перші подробиці

На Придніпровській тепловій електростанції в Дніпрі назвали причину масштабної аварії.

Викид димових газів і пару на енергоблоці стався через пошкодження труби у верхній частині котла. Про це повідомили на сторінці "ДТЕК Придніпровська ТЕС" у Facebook.

У Дніпрі сталася аварія на Придніпровській ТЕС sunhome.ru

"5 серпня 2019 року біля 9 години ранку на ДТЕК Придніпровській ТЕС в результаті технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пара на енергоблоці №10. Викид димових газів був протягом 1,5-2 хвилин, котел загасили, нештатна ситуація усунута ", - відзначили в ДТЕК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 5 серпня на Придніпровській теплової електростанції в Дніпрі сталася надзвичайна подія. Екозахисники стверджують, що на підприємстві сталася масштабна аварія з небезпечними викидами в навколишнє середовище.

Скріншот з відео

Відеокамера зафіксувала момент аварії. Як видно на записі, густий дим йшов з усього будівлі електростанції.

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