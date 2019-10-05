НП з гуртожитком у Дніпрі: Філатов розповів про наслідки

У Дніпрі через ризик обвалення будівлі другого гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" спецслужби повністю перекрили рух від Паторжинського до Героїв Крут по просп. Яворницького, а також просп. Гагаріна (від вул. Академіка Чекмарьова до просп. Д. Яворницького).

Змінились також маршрути трамваїв і тролейбусів. Мер Борис Філатов, котрий прибув на місце події, закликав дніпрян із розумінням ставитися до ситуації (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Давайте будемо терплячими. До відповідних висновків фахівців велике прохання не їхати сюди. Не всі розуміють загрози того, що відбувається. Завтра буде перекрито центральний проспект. Через серйозні опади ми не розуміємо, як розгортатиметься ситуація. Та думаю, ми впораємося із цим викликом", – заявив міський голова під час свого відеозвернення у соцмережі.

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За інформацією Бориса Філатова, нині під будівлю гуртожитку залили бетон. На місці залишаються працювати ДСНС, поліція, профільні комунальні служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі. На місці засідає комісія з надзвичайних ситуацій. Студентів, що мешкали в гуртожитку, переселили.

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