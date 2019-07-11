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НП у шахті під Дніпром: пожежу гасять добу

1.4т Читати матеріал російською

На Дніпропетровщині вже добу горить шахта імені Сташкова. Пожежа почалася вчора, 10 липня, приблизно об 11:00.

У шахті загорілися дерев'яні кріплення на глибині 350 метрів. Займання виникло в результаті короткого замикання. Про це повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 7:00 11 липня воєнізовані гірничорятувальні загони продовжують гасити вогонь. Також ведуться роботи зі зведення вибухостійких перемичок для ізоляції аварійної ділянки шахти.

Під Дніпром спалахнула пожежа в шахті імені Сташкова

Під Дніпром спалахнула пожежа в шахті імені Сташкова

NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL, на момент займання під землею перебували 329 гірників, із них 28 — на аварійній ділянці. Шестеро осіб із легкими травмами госпіталізували в лікарню.

Шахта розташована в селі Мар'їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області.

Шахта розташовується біля Павлограда

Шахта розташовується біля Павлограда

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро шахти шахтарі пожежа
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