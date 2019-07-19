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Ножем в шию: в Дніпрі жінка жорстоко вбила свого співмешканця

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Суд виніс вирок дніпрянці, яка в лютому 2018 року під час сімейної сварки вбила проживаючого з нею чоловіка.

Співмешканець знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в прес-службі Прокуратури Дніпропетровської області.

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У Дніпрі жінка вбила співмешканця

У Дніпрі жінка вбила співмешканця

перший обласний

Обурившись поведінкою чоловіка, підсудна схопила кухонний ніж і завдала йому удар в шию.

Через отриманої травми потерпілий помер на місці.

Суд повністю визнав провину жінки і засудив її до 8 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом чоловік в костюмі "Спайдермена" скоїв убивство.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро вбивство смерть
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