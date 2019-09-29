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29 вересня • оновлено в 15:52
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Ножем в шию: під Дніпром чоловік зарізав цивільну дружину

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У селі Радіонівка Дніпропетровської області між співмешканцями виник конфлікт.

Як повідомляє Інформатор, чоловік схопив кухонний ніж і вдарив жінку в шию.

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Чоловік зарізав дружину

Чоловік зарізав дружину

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Причина, яка стала приводом для сварки, так і залишилася невідомою.

За попередньою інформацією, співмешканці випивали у себе вдома, і, можливо, перебуваючи під впливом алкоголю, чоловік схопив кухонний ніж і вдарив жінку в шию.

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Від отриманої травми жінка померла на місці.

За інформацією від анонімного джерела, чоловік пішов до сусідки і попросив її викликати поліцію. Тікати або ховатися від правоохоронців він не став.

Правоохоронці вилучили знаряддя вбивства, а ймовірного злочинця доставили в райвідділ.

Всі деталі події з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині суд визнав винним 38-річного жителя села Чумаки, який в березні цього року вбив свого батька.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть конфлікт
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