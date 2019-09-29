Ножем в шию: під Дніпром чоловік зарізав цивільну дружину

У селі Радіонівка Дніпропетровської області між співмешканцями виник конфлікт.
Як повідомляє Інформатор, чоловік схопив кухонний ніж і вдарив жінку в шию.
Чоловік зарізав дружину
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Причина, яка стала приводом для сварки, так і залишилася невідомою.
За попередньою інформацією, співмешканці випивали у себе вдома, і, можливо, перебуваючи під впливом алкоголю, чоловік схопив кухонний ніж і вдарив жінку в шию.
Від отриманої травми жінка померла на місці.
За інформацією від анонімного джерела, чоловік пішов до сусідки і попросив її викликати поліцію. Тікати або ховатися від правоохоронців він не став.
Правоохоронці вилучили знаряддя вбивства, а ймовірного злочинця доставили в райвідділ.
Всі деталі події з'ясовуються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині суд визнав винним 38-річного жителя села Чумаки, який в березні цього року вбив свого батька.
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