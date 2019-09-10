Ножем у серце: з'явилися ексклюзивні деталі вбивства у Дніпрі

У ніч на 8 вересня на території приватного будинку у Дніпрі невідомому чоловіку встромили ножа у серце. У поліції розповіли ексклюзивні деталі вбивства.

В результаті ножового поранення біля серця за дивних обставин загинув 29-річний місцевий житель. Про це OBOZREVATEL повідомила прессекретар Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області Анна Старчевська.

У Дніпрі вбили 29-річного хлопця http://aif.md

Як відомо правоохоронцям, у ніч убивства літня жінка на вулиці Передовій почула, що хтось лазить на території її будинку. Вона подзвонила своєму зятю, щоб той прийшов і перевірив, чи є хтось на вулиці.

"Він приходить захищати бабулю, взявши з собою ножа. Бачить молодика і між ними починається боротьба", – розповіли у поліції.

В ході бійки 56-річний чоловік вдарив ножем того, хто пробрався на територію садиби. Від отриманого поранення він помер на місці.

"Хоч молодик говорив, що охороняв там щось, найімовірніше, він міг перебувати там із метою проникнення в житло. Зараз ми точно цього не розуміємо. Ми відкрили кримінальну справу за ст. 115 ККУ (умисне вбивство)", – повідомила Старчевська.

У поліції зазначили, що кримінальна справа може бути перекваліфікована у перевищення меж необхідної оборони. Розпочато досудове розслідування.

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