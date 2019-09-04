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4 вересня • оновлено в 13:36
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Ножем у груди: в Дніпрі хлопець по-звірячому розправився з друзями колишньої

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У Дніпрі в квітні 2019 року 24-річний хлопець напав з ножем на компанію молодих людей.

Зловмисник перебував в нетверезому стані. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

У Дніпрі хлопець напав на друзів колишньої

У Дніпрі хлопець напав на друзів колишньої

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Відомо, що хлопець прийшов в будинок колишньої дівчини, де вона відпочивала в компанії друзів. Між молодими людьми зав'язався конфлікт. Ображений на гостей дівчини, які, на його думку, негативно про нього висловлювалися, хлопець дістав два кухонні ножі і став погрожувати фізичною розправою. Коли двоє з присутніх спробували його заспокоїти, зловмисник завдав їм удари в грудну клітку.

Травми виявилися не смертельними, адже потерпілим була вчасно надана медична допомога.

На даний момент судовий розгляд кримінальної справи триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник погрожував пасажиру "лупанути" його. На 106 маршруті водій в відкриту грубіянив пенсіонеру і погрожував вдарити. Потім водій додав, що не може дозволити зробити це, тому що знаходиться на роботі.

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Україна Дніпро
Теги
напад на жінку поліція судові рішення
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