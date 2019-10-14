Нокаут ногою в голову: в Дніпрі хлопець по-звірячому побив дівчину на вулиці

У Дніпрі 13 жовтня сімейний конфлікт закінчився бійкою.

Хлопець прямо на вулиці на очах у перехожих почав бити дівчину ногами. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі хлопець по-звірячому побив дівчину Скріншот

Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона. Хлопець напав та повалив дівчину на землю, після чого кілька разів завдав їй удари ногами по тілу і голові. Все це супроводжувалося криками і матом.

Побиття відбувалося в денний час в присутності свідків, однак ті робили вигляд, що не помічають того, що відбувається. Розправившись з дівчиною, нападник залишив її лежати на асфальті, а сам пішов у невідомому напрямку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталося жахливе вбивство. Напередодні у загиблого виник конфлікт з падчеркою, який переріс в бійку. Дівчина до смерті забила знесиленого родича ніжкою від столу.

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