Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 09:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Нокаут ногою в голову: в Дніпрі хлопець по-звірячому побив дівчину на вулиці

1.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі 13 жовтня сімейний конфлікт закінчився бійкою.

Хлопець прямо на вулиці на очах у перехожих почав бити дівчину ногами. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі хлопець по-звірячому побив дівчину

У Дніпрі хлопець по-звірячому побив дівчину

Скріншот

Новини
Оголошено план "Перехоплення": в Кривому Розі винуватець ДТП кинув збитого пішохода на тротуарі

Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона. Хлопець напав та повалив дівчину на землю, після чого кілька разів завдав їй удари ногами по тілу і голові. Все це супроводжувалося криками і матом.

Побиття відбувалося в денний час в присутності свідків, однак ті робили вигляд, що не помічають того, що відбувається. Розправившись з дівчиною, нападник залишив її лежати на асфальті, а сам пішов у невідомому напрямку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталося жахливе вбивство. Напередодні у загиблого виник конфлікт з падчеркою, який переріс в бійку. Дівчина до смерті забила знесиленого родича ніжкою від столу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
бійка побили українця конфлікт
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel