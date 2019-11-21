Нічого не пам'ятає: під Дніпром чоловік "випадково" вбив рідного брата

У селі Булахівка Дніпропетровської області 20 листопада між двома братами сталася бійка, в ході якої один з них отримав несумісні з життям травми.

Обидва чоловіки знаходилися в стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром чоловік "випадково" вбив рідного брата Сьогодні

Повідомлення про те, що в реанімаційному відділенні лікарні помер травмований чоловік, в поліцію надійшло від медичних працівників.

В ході розслідування правоохоронці встановили особу потерпілого – ним виявився 41-річний місцевий житель с. Булахівка Павлоградського району. За висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала в результаті отримання численних тілесних ушкоджень.

Як з'ясувалося, загиблого забив до смерті рідний брат. Зі слів свідків, напередодні брати вживали алкоголь, на грунті чого між ними зав'язалася бійка. Що саме стало причиною конфлікту – затриманий не пам'ятає. Вранці самопочуття побитого погіршилося і його брат вирішив звернутися за допомогою лікарів.

Слідчий за погодженням з місцевою прокуратурою повідомив 47-річному чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Зараз злочинець затриманий на підставі ст. 208 КПК України. Триває слідство. Ступінь провини підозрюваного визначить суд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром дебошир розгромив автобус. Чоловік відмовлявся платити за проїзд, а у відповідь на вимогу водія покинути салон накинувся на нього з кулаками.

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