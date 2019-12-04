Нічне затримання в Дніпрі: поліція заарештувала крупного наркоторговця. фото

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали підозрюваного в організації угруповання, яке виготовляло та збувало метамфетамін.

Крім того, перевіряється можлива причетність до злочинів співробітників поліції, повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Працівники внутрішньої безпеки НПУ викрили осіб, які виготовляли та збували на Дніпропетровщині метамфетамін в великих розмірах. Спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ і слідчими ГУ НП області затримано організатора злочинного бізнесу. Перевіряється можлива причетність окремих співробітників поліції до протиправних дій зловмисників", – сказано в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, до складу угрупування входили жителі Дніпра у віці 28-37 років.

Організатор залучив до справи рідного брата і ще кількох людей, і налагодив виготовлення метамфетаміну в одному з сіл області. Збували наркотики в обсязі 1,5 кг на тиждень при ціні 700-800 гривень за 1 гр.

За матеріалами внутрішньої безпеки військовою прокуратурою Південного регіону відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу, яке згодом передано до слідчого управління поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці за підтримки спецназу провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів справи і за адресами збуту.

У підозрюваного в організації наркобізнесу вилучили сліп-пакети з кристалічною речовиною і згорток з подрібненою речовиною, попередньо – метамфетамін і марихуана. В його автомобілі виявлено майже 95 тис. гривень, чорнові записи, мобільні телефони і посвідчення, схоже на службове посвідчення працівника поліції, а також кілька державних номерних знаків. Машину, номери на якій не збігалися з зазначеними в техпаспорті, доставили на штрафмайданчик.

Ще у одного фігуранта вилучено 62 тис. гривень, зброю, засоби, призначені для вживання наркотиків і посвідчення, схоже на поліцейське.

Затриманому готується повідомлення про підозру. Після необхідних експертиз будуть проведені подальші слідчі дії.

Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Інформатор

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Інформатор

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Інформатор

На Дніпропетровщині викрили банду наркоторговців Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що співробітників поліції в Краматорську підловили на "кришуванні" торгівлі наркотиками. Відповідну операцію провели співробітники спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю разом зі слідчими Державного бюро розслідування.

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