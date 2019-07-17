Невідомий повідомив про замінування 4 вузів у Дніпрі

У Дніпрі невідомий повідомив про мінування 4 вузів.

В даний час фахівці обшукують Національну металургійну академію України, Університет Нобеля, Дніпровський національний університет залізничного транспорту і Університет митної справи та фінансів на предмет вибухівки. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі Національної поліції.

У Дніпрі замінували 4 вузи інформатор

"На місце направлені вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативні групи", - повідомила кореспонденту представниця прес-служби.

Повідомлення надійшло в письмовому вигляді.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі невідомі стріляли в автомобіль.

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