Нерухомо сидів на лавочці: у Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка. Фото 18+

У Дніпрі 19 грудня на вулиці Янтарній під дверима житлового будинку виявили чоловіка, який не подавав ознак життя.

Перелякані сусіди викликали поліцію. Їх побоювання підтвердилися – чоловік був мертвий. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка Днепр вечерний

Свого колишнього сусіда побачив мешканець багатоповерхівки. Той нерухомо сидів на лавці, спершись об стіну, і не реагував на голос знайомого. Злякавшись за нього, дніпрянин подзвонив в поліцію.

На місце прибув черговий наряд патрульних. Правоохоронці оглянули чоловіка і з'ясували, що той був уже мертвий. За попередньою інформацією, померлий був бездомним.

Точна причина смерті стане відома за результатами судмедекспертизи.

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У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка інформатор

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка інформатор

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі помітили літню місцеву мешканку, яка на четвереньках повзла через дорогу до найближчого продуктового магазину. По калюжах і бруду жінка карабкалась, щоб хоч якось себе прогодувати.

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