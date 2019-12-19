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19 грудня • оновлено в 11:39
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Аліна Рашевська

Нерухомо сидів на лавочці: у Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка. Фото 18+

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У Дніпрі 19 грудня на вулиці Янтарній під дверима житлового будинку виявили чоловіка, який не подавав ознак життя.

Перелякані сусіди викликали поліцію. Їх побоювання підтвердилися – чоловік був мертвий. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

Днепр вечерний

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Свого колишнього сусіда побачив мешканець багатоповерхівки. Той нерухомо сидів на лавці, спершись об стіну, і не реагував на голос знайомого. Злякавшись за нього, дніпрянин подзвонив в поліцію.

На місце прибув черговий наряд патрульних. Правоохоронці оглянули чоловіка і з'ясували, що той був уже мертвий. За попередньою інформацією, померлий був бездомним.

Точна причина смерті стане відома за результатами судмедекспертизи.

Увага! Фото 18+

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

інформатор

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

інформатор

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

У Дніпрі біля під'їзду знайшли мертвого чоловіка

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі помітили літню місцеву мешканку, яка на четвереньках повзла через дорогу до найближчого продуктового магазину. По калюжах і бруду жінка карабкалась, щоб хоч якось себе прогодувати.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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